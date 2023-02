Paul Rudd y el secreto de su eterna juventud: "Entrenar no es lo más importante"

Parece que el cine de superhéroes está hecho por y para jóvenes. Pero lo cierto es que solo hay que ver el amplio panel de actores de Marvel para percibir como hay actores de más de 50 que llevan gran parte del peso de las tramas alrededor de tanto poder. Robert Downey Jr., Samuel L. Jackson, Josh Brolin, Idris Elba o Paul Rudd. Este último, con 53 años , acaba de estrenar la tercera entrega de ‘Ant-Man’ y van ocho años dentro de la franquicia de Marvel en la que no para de escuchar lo mismo: que no envejece. ¿Cuál es su secreto?

En una charla con Men’s Health ha explicado cómo es su rutina. “Me levanto, me tomo una taza de café y luego hago cardio antes de comer nada. Hago pesas al menos tres veces a la semana, aunque no las hacía antes de Ant-Man. He aprendido mucho sobre cómo reacciona mi cuerpo a los alimentos y al ejercicio y cuánto me afecta mentalmente”, cuenta el actor.

Pero entrenar no es, ni de lejos, su secreto. El consejo que da Rudd no es otro que dormir. Tras haber descansado, cuenta, ya puedes hacer dieta, pesas o cardio. “La gente se pone la alarma y duerme cuatro horas para levantarse e irse a entrenar. Se hacen un flaco favor. Hay que lograr dormir ocho horas de alguna manera” , revela el actor sobre su gran secreto para mantenerse en forma y con un rostro que bien podría hacerse pasar por el Paul Rudd del 2000.

No obstante, asegura que para esta película ha entrenado más que para las anteriores. “Entrené muy duro para volver a estar en forma para ‘Quantumania’. Me había dejado más que en el pasado. De repente la ropa me quedaba justa. Si tengo un objetivo me centro mucho. Si voy a hacer una de estas películas y en cuatro meses tengo una escena sin camiseta, me centro muchísimo. Pero puedo entrenar duro y comer perfectamente, seguiré luciendo peor que la mayor parte del resto de Vengadores”, bromea.