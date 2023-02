La saga de los 'Nepo babies' más famosos que triunfan en Hollywood

El nepotismo afecta a todos los ámbitos y es una práctica recurrente, sin embargo, una parte de Hollywood no entiende el porqué de tanto revuelo si al final queda demostrado si uno vale o no vale . El talento en este caso es lo que marca la diferencia . Además, muchos subrayan que tiene más delito cuando afecta a campos con una mayor repercusión como el derecho, la banca o la política. Son profesiones donde la toma de decisiones por parte de personas sin experiencia y sin conocimiento, que han sido colocadas a dedo por sus familiares o allegados y les han quitado oportunidades a otros, puede afectar muy negativamente a una gran parte de la población.

Es la hija del músico Phil Collins , pero ha cautivado a medio mundo al protagonizar la serie Emily in Paris . Lily Jane Collins McDowell debutó en el cine con la película The Blind Side y también es una reconocida modelo.

En su papel de Catwoman , Zoë Kravitz hizo olvidar a todos que su padre Lenny Kravitz es uno de los reyes del rock . Su carrera de actriz comenzó con un papel en Sin reservas, pero encandiló al público en X-Men: primera generación , película tras la que fue nominada a los Teen Choice y a los Scream Awards. También encantó en The Divergent Series y en la serie de películas Animales Fantásticos . Además, protagonizó la serie Big Little Lies y Hulu; High Fidelity. En el campo de la moda es el rostro de YSL Beauté y ha protagonizado campañas para Tiffany & Co., Balenciaga o Calvin Klein. Incluso lidera la banda de música Lolawolf, con dos álbumes publicados.

Riley Keough, de 33 años, es hija de la cantautora Lisa Marie Presley y nieta de Elvis y Priscilla Presley. En la serie The Girlfriend Experience tuvo que darlo todo para conseguir llamar la atención del gran público. Actualmente, está volcada en la música en la serie Daisy Jones and The Six que estará disponible en marzo próximo en Prime Video.