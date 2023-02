La intrahistoria de la mítica pelea de Bruce Lee y Chuck Norris: "Era bueno, pero yo era un profesional"

En 1968 Norris se proclamó por primera vez campeón del mundo de kárate de peso medio, título que mantuvo durante seis años consecutivos. Aquella primera victoria llamó la atención de Bruce Lee, que consiguió que se lo presentaran. "Comenzamos a hablar y nos compenetramos mucho, por lo que me dijo que deberíamos entrenar juntos cuando estuviera en Los Ángeles. Volví y estuvimos practicando por un tiempo. Luego se fue para Hong Kong y no supe de él en años. Un buen día me llamó y me dijo que quería que fuera su oponente en la película. Y acepté", contó Norris en una entrevista de 2009 con Michael Eisner para CNBC.