'Creed III', la última entrega de la franquicia pugilística que funciona como spin off o extensión de la mítica saga de Rocky Balboa, ha llegado con fuerza este fin de semana a las salas de cine. 58 millones de dólares recaudados solo en Estados Unidos, muy por encima de los 29,6 y 35,5 de las dos películas anteriores. Pero si eres de los que ya has ido a verla, te habrás percatado de un detalle importante: Rocky, que hasta ahora era una pieza clave de las trama de 'Creed' como mentor del protagonista, no aparece en ningún momento de la cinta. ¿Por qué el bueno de Sylvester Stallone no está ya en su saga más querida?