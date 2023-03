La vida de Drew Barrymore no ha sido sencilla. Se convirtió en una estrella siendo una niña gracias a ‘E.T., el extraterrestre’ , un éxito con 11 años que tuvo sus consecuencias. Lo ha contado a lo largo de los años ella misma, relatando una infancia rodeada de focos, pero también de problemas con las drogas y el alcohol , una experiencia traumática que la llevó a ingresar en un centro desintoxicación con solo 14 años. Un trauma que la ha acompañado a lo largo de todos estos años, llegando a recaer en el alcohol tras su separación en 2016 de Will Kopelman , con quien tiene dos hijas.

En ese momento la actriz encontró en la bebida el consuelo durante bastante tiempo, porque no fue hasta 2019 cuando dejó definitivamente el alcohol. “Dejar el alcohol fue una de las cosas más liberadoras de mi vida” , ha llegado a confesar la actriz. La actriz se dio cuenta que su trabajo la hacía feliz y que, si quería hacerlo bien, necesitaba estar sobria.

Diaz explicó a Los Angeles Times qu e “sabía que si todos nos quedábamos con ella y le dábamos el apoyo que necesitaba, encontraría su camino. Tengo fe absoluta en ella. Uno no puede ni siquiera imaginar lo duro que fue ser ella de niña, y luego tuvo la capacidad de salvarse a sí misma”.

Un proceso en el que la actriz fue esencial para Drew Barrymore, que añadía que Barry Michels, un reputado terapeuta, no siguió con ella en el proceso porque si la actriz se daba por vencida, él no podía lidiar con ello. Barrymore lo entendió porque no estaba mejorando, pero quería recuperar la confianza de su terapeuta. En 2018 volvió a terapia con Michels y, un año y medio después, había puesto fin a sus problemas con el alcohol.