Respétenme, a las 9 estoy en la cama: "Que U2, Coldplay y Bruce Springsteen hagan conciertos matinales"

La actriz de 'Todo a la vez en todas partes' propone hacer los conciertos a las 12 de la mañana: "Podríamos crear tendencia"

Cenar pronto y acostarse temprano no debería ser incompatible con el rock'n'roll ni con tener un espíritu joven

Ajustar el horario de la cena al ritmo circadiano y las horas de luz puede ser fundamental para mejorar la salud

Jamie Lee Curtis es una de nuestras uppers favoritas. Pocas como la actriz de 'Todo a la vez en todas partes' para demostrar, a sus 64 años, que la edad es solo un número que no significa nada a la hora de cumplir metas y sueños. Líder del nuevo movimiento proaging de Hollywood y todo un ejemplo de lucha contra los cánones de belleza imposibles de mantener para la mayoría de las mujeres. Y con las ideas muy claras. Por ejemplo, tiene comprobado que lo suyo no es trasnochar. "No me pasa nada bueno después de las nueve en punto. Nada. ¡Cero!", asegura con su característico humor.

En su casa hay una regla: "Mami se acuesta pronto" y sus horas de sueño son sagradas. Por eso motivo se negó a asistir a la cena de nominados de los Oscar. Pero a la protagonista de la saga de 'Halloween' también le fastidia sobremanera que, al parecer, irse prontito a la cama tenga que ser incompatible con el rock 'n'roll. Por eso ha lanzado una curiosa propuesta a las grandes estrellas de la música: conciertos en horario matinal.

"¿Qué tal un concierto a las 12 del mediodía?"

"Voy a decir esto como una provocación y como una sugerencia: U2, haced una sesión matinal. Coldplay, haced una sesión matinal. ¿Qué tal un concierto a las 12 del mediodía, Coldplay? ¿Qué os parece? Bruce Springsteen: ¡haz una puta sesión matinal! ¡Eres viejo! ¿Por qué no me dejas ir a verte, Bruce, en tus 'días de gloria' –jugando con el título de una de sus canciones- al mediodía o a la una? ¡a las dos! ¡una sesión matinal a las dos! Iré a tu concierto de cinco horas, Bruce, a las dos en punto, y estaré en casa y en la cama a las siete y media", sugería con mucha gracia ante los micrófonos de 'The Hollywood Reporter'.

La actriz insistía después en su recomendación en una entrevista en 'Today Show': "Por ejemplo, me encantan Coldplay. Me encantaría verlos. Pero no voy a hacerlo si su show comienza a las nueve de la noche y un telonero. Quiero escuchar a Coldplay a la una del mediodía. Creo que si completáramos un estadio con gente que quisiera ver un matiné de Coldplay, podríamos crear una tendencia".

Los beneficios de irse temprano a la cama

¿Y saben qué? Jamie tiene razón. Tener un espíritu joven nada tiene que ver con salir hasta las tantas. Ni negarse a trasnochar tiene por qué ser sinónimo de ser un sieso. Muy al contrario, cenar pronto ayuda a dormir mejor, tener más energía, mejor humor e incluso a adelgazar. Un sueño correcto, estable, saludable y reparador forma parte de una dieta equilibrada. Es más, varios estudios demuestran que un cambio tan sencillo como ajustar el horario de la cena al ritmo circadiano y las horas de luz puede ser fundamental para mejorar nuestra salud.

Alrededor de las siete u ocho de la tarde el cuerpo empieza a prepararse para el reposo, de ahí que sea más difícil metabolizar los alimentos. Según los expertos, las seis de la tarde sería la hora ideal para cenar, algo poco factible teniendo en cuenta las costumbres españolas, por lo que en nuestro país podría retrasarse hasta las ocho. Cenar a esa hora permitiría digerir mejor los alimentos y adaptarse a la regulación hormonal nocturna. Por supuesto, la calidad del sueño también se beneficia de los efectos de estas cenas más tempranas.