La Academia plantea a Will Smith grabar su nombre en el Oscar un año después del bofetón

Rock atribuye el ataque de Smith a los problemas del matrimonio, asegurando que “ella le hizo más daño del que él me hizo a mí”. "Me encantaba Will Smith. Toda mi vida le he querido y le he apoyado. Ahora veo 'Hacia la libertad' sólo para ver cómo le dan un paliza", añade en el citado especial. Además, explica por qué no tomó represalias ante la bofetada: "Porque tengo padres. ¿Y sabes lo que me enseñaron? No te pelees delante de los blancos".