Los mayores de 50 se lo llevan todo en los Oscar: "No dejen que nadie les diga nunca que ya ha pasado su mejor momento"

“Empecé en este negocio hace más de 30 años. Las cosas no siempre han sido fáciles para mí, pero conté con algo que no agradecí en su momento hasta que dejé de tenerlo. Quiero dar las gracias por este reconocimiento porque no hubiera podido hacerlo sin el resto del equipo. Es como si estuviera en una expedición buceando al fondo del océano y el aire me llegara únicamente a través de un tubito que vigilaba alguna gente importante en mi vida, como mis hijos: Holden y Leland y Griffin. Te quiero, Griffin”, culminó el actor, mencionando a sus hijos y en especial al mayor, Griffin, que sufre autismo y no pudo acompañarlo en una noche tan especial.