Un burro, una caída y cinco olvidos: las diez anécdotas de los Oscar

Las estatuillas de los Oscar de este año ya tienen dueño, con ‘Todo a la vez en todas partes’ como la película triunfadora de la noche con el premio a mejor película y tres de sus actores victoriosos. Tras lo ocurrido en la ceremonia de 2022, sí, la del puñetazo de Will Smith a Chris Rock, superarla estaba complicada. Hasta establecieron un protocolo para que no ocurriese otro altercado . Con todo bien medido, la gala salió sin imprevistos y, por ello, algo aburrida . Sin embargo, hubo más de una anécdota que nos hará recordar esta fiesta del cine.

John Travolta fue el encargado de dar paso al In Memorian y a la actuación de Lenny Kravitz que acompañaba las imágenes. El actor no pudo contener las lágrimas y se rompió durante el discurso al recordar a su compañera y amiga Olivia Newton-John , con la que protagonizó ‘Grease’.

Durante el In Memorian, quizá el momento más triste de la gala, se recordó a todos aquellos profesionales de la industria cinematográfica que nos dejaron a lo largo del último año. En España se esperaba una mención a Carlos Saura , tres veces nominado al Oscar a mejor película extranjera. Sin embargo, ni rastro del director fallecido hace un mes, que no fue el único olvidado en ese instante de la gala, también se olvidaron de otros profesionales de la industria como Anne Heche, Paul Sorvino, Tom Sizemore y Charlbi Dean , actriz que participaba en 'El triángulo de la tristeza', película nominada.

Pese a la cantidad de nominados, solo unos pocos se llevan la estatuilla a casa. Por eso, para consolar al resto, en especial a Angela Bassett, Jimmy Kimmel, presentador de la ceremonia, subió al escenario acompañado de un burro para hacer referencia a la película 'The Banshees of Inisherin'. ¿La razón? Los no premiados lo podrían abrazar.

El burro no fue el único animal que se coló en el escenario, también un oso , aunque en esta ocasión era un disfraz. Ese oso hacía referencia a la película ‘Cocaine bear’ y entregaba con Elisabeth Banks el premio a mejores efectos especiales. Antes de dar el galardón, el oso señaló a varios intérpretes, a lo que la actriz le recordó que había “que esperar a la fiesta de después. Por cierto, la cocaína no es real, son efectos visuales”.

Iba a ser raro que no hubiese ninguna mención a Will Smith, protagonista de la gala del año pasado, y no para bien. Y ahí estaba Jimmy Kimmel. “Queremos que se diviertan, se sientan seguros y, lo que es más importante, queremos que yo me sienta seguro. Si alguien comete un acto de violencia, se le dará un Oscar y un discurso de 19 minutos. Prometido. Si pasa lo que pasó el año pasado, no hagas nada. Como el año pasado. O dale un abrazo al asaltante”, dijo el presentador al inicio de la gala.