Luis De Val, el español que trajo ‘Todo a la vez en todas partes’: “Cada vez compramos más películas con el corazón”

La cinta revelación de la última gala de los Oscar no era en absoluto una apuesta segura para el mercado español. Heredero de uno de los grandes de la distribución en nuestro país, Luis De Val padre, creador de Manga Films , De Val se lanzó a comprarla seguro de que hay cintas que merecen la pena el riesgo. Amigo de los “grandes retornos” del cine, tampoco se equivocó al apostar, tras leer el guion, por 'The Whale' y Brendan Fraser, que también levantó la estatuilla el pasado domingo.

Tampoco las tenía todas consigo. Todavía recuerda cuando una película que distribuía sus padre, Luis De Val, llegó a los Oscar de 2002 con 10 candidaturas y se fue de vacío. Era 'Gangs of New York'. Lo mismo ocurrió cuando en 2008 un espléndido Micky Rourke era favorito para ganar la estatuilla como mejor actor por El luchador y se quedó a las puertas de la consagración. Desde ahí, la espinilla del combo Aronofsky + estrella salvada del olvido, se le quedó clavada como una afrenta . Por eso no dudo en comprar The Whale en Cannes, cuando solo había leído el guion. Porque intuía que esta vez se haría justicia con el conmovedor retorno de Brendan Fraser.

Lo que jamás imaginó fue que esa otra apuesta loca, nostálgica casi, por una cinta que le recordaba al lenguaje del manga, una de sus primeras pasiones, obtendría ocho estatuillas. “ Mi equipo vio 'Todo a la vez en todas partes' y me habló de ella entusiasmado. Cuando pude verla, después del Festival de Berlín, supe que estaba ante una de esas películas que uno compra con el corazón, no por los premios que pueda ganar”.

Para De Val, el trabajo de distribuidor independiente, bandera que defiende en tanto se siente libre de compromisos con los grandes estudios o las multinacionales, consiste en equilibrar su catálogo entre películas “que sabemos que le van a interesar a nuestros clientes, que son las televisiones y las plataformas” y un puñado de películas compradas con eso, con el corazón. “Y eso no quiere decir que sean películas necesariamente “de autor” o que no tengan salida comercial. Se trata de películas en las que priman nuestras ganas de que la gente en España las vea. Cada vez compramos más este tipo”.

Y recuerda con una carcajada cuando, con apenas nueve años, iba por los pasillos recomendando a las parejas la película 'Nueve semanas y media', que por puesto no había visto. Eran épocas en las que el joven De Val disfrutaba aún de películas como 'Los Goonies' o 'Indiana Jones y el templo maldito', protagonizadas por el entonces niño Ke Huy Quan, el mismo que acaba de levantar el Oscar a mejor actor de reparto en una noche inolvidable para el distribuidor español. “¿Ya te dije que me encantan las vueltas? Me conmueven las historias en las que personas que han sido relevantes y han “desaparecido” se pueden volver rescatar. Que les vaya tan bien es increíble. Y me ha encantado la actitud del Ke Huy Quan al recibir sus premios. El discurso del Globo de Oro me pareció maravilloso”.