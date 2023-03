Jerry Seinfeld alcanzó la fama mundial con Seinfeld, pero antes del estreno de la serie ya había aparecido en televisión en varias ocasiones. En concreto, en dos late shows: The Tonight Show Starring Johnny Carson y Late Night with David Letterman. Reconocido monologuista y humorista, tras el estreno de la serie que le catapultó a la fama Seinfeld ha tenido apariciones esporádicas en algunas comedias como Louie, Inside Amy Schumer o 30 Rock, y ha llegado a aparecer en el Saturday Night Live en dos ocasiones. Actualmente, está al mando de Comedians in Cars Getting Coffee, un programa humorístico en el que pasea y charla con algunos de los grandes nombres del mundo de la comedia.