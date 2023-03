"Estoy acabado, posiblemente muriendo": Sam Neill, de ‘Parque Jurásico’, anuncia que padece cáncer de sangre

Hace solo un año Sam Neill estaba de promoción por ‘Jurassic World: Dominion’, la película que reunía a las dos generaciones de la saga de los dinosaurios y que le reencontró con Laura Dern y Jeff Goldblum. Hace ahora un año también le detectaron un cáncer en la sangre, un linfoma angioinmunoblástico de células T, una enfermedad en estado avanzado por la que recibe tratamiento. Lo ha desvelado en una entrevista con The Guardian con motivo del lanzamiento de sus memorias ‘Did I Ever Tell You This’, donde habla de ello.