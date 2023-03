Que Tarantino es un maldito arrogante lo sabemos todos. Que esa arrogancia está bien justificada, también. De otra manera no se explica su decisión (aparentemente firme) de saldar su carrera con apenas diez películas. "Las últimas cuatro películas de cualquier director suelen ser una mierda" ha dicho en más de una ocasión. Y claro, el no está para ir por ahí rodando mierdas. Por eso tampoco sorprende que el último engranaje de la maquinaria perfecta que es su obra, se centre directamente en la figura de una crítica de cine. La crítica de cine, para ser más precisos, " tan influyente como cualquier director de su época" en palabras de Quentin.

¿Podría decirse que Pauline Kael, crítica estrella del New Yorker, fue la Quentin Tarantino de la crítica de cine? Podría decirse. Iconoclasta, intransigente, salvaje, son algunos de los adjetivos que algunos han para ambos personajes. La crítica, que no dudaba en denostar a Woody Allen o a Clint Eastwood (a quien acusó de difundir "basura fascista" en Harry el sucio), tenía una legión de seguidores que veían en su pluma siempre afilada (y en ocasiones venenosa) un bálsamo para la crítica condescendiente de la época. Su libro 'I lost it at the movies', de 1965, terminó de encumbrarla como una voz sui generis del ensayo sobre cine. Si todo artista trabaja siempre sobre sí mismo, no parece descabellado pensar que la Kael podría otra faceta en la que el director californiano sublima su amor incombustible por el cine.