La espera, para sus millones de fanáticos, está a punto de terminarse: en junio vuelve una de las sagas más populares de todos los tiempos. 'Indiana Jones y el dial del destino', quinta (y muy probablemente última) pieza de la franquicia , iniciada con 'Los cazadores del arca perdida' en 1981, tendrá sin embargo un preestreno especial en el marco del próximo Festival de Cannes, en mayo. Y como no podía ser de otra manera, el buen Indy llega a sus casi 45 años de vida fílmica volverá a ser interpretado por un incombustible Harrison Ford . Con 81 años, el último héroe de acción, se vuelve a encasquetar el mítico sombrero... solo que esta vez en un mundo que parece querer dejarlo atrás.

Para empezar, no están ni Steven Spielberg ni George Lucas . O están solo parcialmente, tanto el director como el productor de las cuatro cintas anteriores decidieron dar un paso al costado esta vez aunque en los créditos figuren como productores. James Mangold será el encargado de dirigir a Ford y compañía en esta nueva aventura . Pero no solo eso, por primera vez veremos a un Indy rejuvenecido gracias a la tecnología AI aplicada por Lucas Films . De hecho, ha trascendido que la película abrirá con una larga secuencia inicial en la que podremos ver al Indiana Jones de las primeras cintas, gracias al rejuvenecimiento digital.

Sin embargo, así como Indiana Jones no sería lo mismo sin Harrison Ford, tampoco sería lo mismo sin sus fans. Y sus fans saben lo que quieren. Por eso, además de la secuencia inicial con el Indy clásico (el que odiaba a los Nazis y a las serpientes casi por igual) los productores han recuperado a personajes entrañables como Sallah, a quien no veíamos desde 'La última cruzada' y que en esta ocasión vuelve a ser interpretado por John Rhys-Davies. Además, estamos en 1969, en plena edad de oro de la Nasa y el arqueólogo se verá envuelto en un misterio alrededor de la carrera espacial en el que la mente criminal resulta ser... un ex Nazi. Por si fuera poco, John Williams vuelve a estar al mando de la música con lo cual la emoción ochentera está garantizada.