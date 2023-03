¿Te has preguntado alguna vez por qué los super villanos de las películas sueltan largas peroratas explicando su plan diabólico en lugar de cargarse al bueno cuando todavía están a tiempo? Seguramente los guionistas de Hollywood sí, porque está claro que sus héroes de acción son cada vez menos locuaces... y más letales. Tonterías las justas, parecen pensar personajes como el de Keanu Reeves, que según un reportaje de 'The Wall Street Journal' dice apenas 380 palabras en las tres horas que dura John Wick: Capítulo 4. Es más, el sicario 'retirado' más carismático de los últimos tiempos habla más en el trailer que en los primeros 25 minutos de la cinta.

¿Os acordáis de los diálogos de Al Neri, el guardaespaldas de Michael Corleone en las tres películas de El Padrino? ¿No? Eso es porque casi no los tiene. De hecho en la trilogía se le puede ver matando a 13 personas (incluido Fredo), un número mayor que las palabras que pronuncia en toda la saga.

Pero hay más, el Boba Fett de 'Star Wars', dice un total de 29 palabras en la trilogía original y aún lo tenemos por aquí, décadas después y con serie propia. Clint Eastwood, por su parte, basó su carrera temprana en ser el "héroe silencioso" del oeste en las películas de Sergio Leone. La música de Ennio Morricone es más expresiva que Clint, pero da igual. Se le pedía rapidez con el revolver y no con las palabras. El Terminator de Arnold Schwarzenegger dice 'I'll be back'... y poco más en la película original. Y admitámoslo, el incremento de sus diálogos a lo larga de la saga no lo hizo un mejor personaje.