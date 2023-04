Hugh Grant reniega de los móviles en el set: "Antes todo el mundo se enamoraba en la segunda semana de rodaje"

Es, con perdón de Harrison Ford, el cascarrabias más entrañable de Hollywood . Pocos actores como él tienen una visión tan descarnada y sincera de la industria... y lo dicen. Sumadle a eso un corrosivo y sarcástico humor inglés y tendréis una fábrica de titulares. Su más reciente 'perla': lamentarse de la falta de 'fraternización' entre actores durante los rodajes. "Las cosas se han vuelto raras en las películas últimamente. Es culpa de los móviles. Antes, a la segunda semana de rodaje todos estaban emborrachándose, yéndose de cena o enamorándose unos de otros ... hoy no", se lamentó ante el presentador norteamericano Stephen Colbert en una reciente entrevista. "Hoy Todo el mundo se va a casa a mirar Twitter. Es muy triste" aseguró.

'Sensatez y sentimientos', 'Cuatro bodas y un funeral', 'Un lugar llamado Notting Hill'... la lista de películas sobre venturas y desventuras amorosas que ha protagonizado Grant a los largo de sus cuatro décadas de carrera, lo hacen sin duda uno de los últimos héroes románticos del cine. Aunque en los últimos tiempos disfrute más haciendo de villano, o la industria pase de él, como ha asegurado él mismo: "Afortunadamente, ya no hay peligro de que haga otra comedia romántica, soy demasiado viejo y feo" aseguró hace poco el actor de 62 años. Sea como sea, está claro que siempre veremos en él al Will de Notting Hill, de pie en la conferencia de prensa, con una camisa rosa y una sonrisa boba declarándole su amor a Julia Roberts. Así que tampoco es de extrañar que el también protagonista de 'Love actually' eche en falta un poco más de romance en los rodajes.