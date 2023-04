Ya se han cumplido los 25 años del estreno de ‘Titanic’, una de las películas más taquilleras e intergeneracionales de la historia. Una película que, aunque no hayas visto, sabes perfectamente de qué va porque pese a que ha pasado un cuarto de siglo desde su estreno, hay debates que siguen abiertos, como si Jack cabía en aquella tabla al final de la película o no. Pero no, no hemos venido a hablar de eso, sino de una de las cosas más curiosas que ocurrió durante el rodaje de la cinta de James Cameron que protagonizaron Kate Winslet y Leonardo DiCaprio: cuando parte del equipo acabó drogado.