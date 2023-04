Cuando a Keanu Reeves casi no le dejan ser Keanu Reeves

Por todos es conocido que hay nombres que tienen esencia, aura de estrella, ese algo especial que sabes que está destinado a ser alguien importante. Por eso mismo, no son pocos los famosos que se cambian el nombre antes de alcanzar el éxito . Marilyn Monroe se llamaba realmente Norma Jeane, y Mark Sinclair Vincent no te sonará de nada, pero Vin Diesel sí. Casos de este estilo los hay para dar y regalar, pero hay algunos que han defendido su nombre a capa y espada y han impedido que, por mucho que les aconsejasen darse a conocer bajo otro, hayan triunfado con su nombre de nacimiento, como es el caso de Keanu Reeves.

Si hoy leemos ese nombre cualquiera lo asocia con el actor, con el cine de acción e, indudablemente, con ‘Matrix’ o con ‘John Wick’. Sin embargo, en los inicios de su carrera parece que su nombre no era tan bien recibido entre agentes, productores o directores de casting, que en más de una ocasión le aconsejaron cambiarlo porque al parecer era “demasiado étnico”. Por eso mismo, Keanu Reeves intentó disimular su nombre siempre que pudo, evitando nombres que le proponían.

De esta manera, explicaba que con solo 20 años tenía ya su primer coche, así que lo cogió y se embarcó hasta Hollywood para probar suerte. “Cuando llegué allí quería cambiarme el nombre”, explicó, por ser demasiado étnico. Reeves se crio principalmente en Australia y Canadá, pero nació en el Líbano, donde trabajaba su madre, y tiene raíces islandesas, chinas, portuguesas y hawaianas. ¿Cómo no va a tener ese punto exótico?

Llegó a plantearse el ponerse un nombre artístico y estuvo a punto de cambiárselo por Templeton, ha contado en esa entrevista. Sin embargo, quedó como Keanu Reeves porque cada vez que iba a una audición encontró la forma de no desvelar su nombre apostando por mostrar las iniciales, inscribiéndose como K. C. Reeves o simplemente como K. C. (su nombre completo es Keanu Charles Reeves).