Romy Schneider: la difícil vida de la actriz de Sissí y su romance con Alan Delon

“No soy Sissí. Jamás lo he sido. Soy una mujer rota de 42 años y me llamo Romy Schneider ”, declaró Romy poco antes de morir en una entrevista con la revista francesa ‘Paris Match’. Era mayo 1981 y entonces ya habían pasado 25 años desde el estreno de ‘El destino de Sissí’, la última parte de la famosa trilogía.

Un año después, en mayo de 1982, la actriz fue encontrada muerta en su apartamento de París. Las causas del fallecimiento nunca se esclarecieron (se dice que no se hizo ninguna autopsia para no romper ‘el mito’), pero la mayoría apuntan a un suicidio y quienes no, hablan del síndrome del corazón roto . Y es que las circunstancias personales por las que habría de enfrentarse la habrían ido convirtiendo, poco a poco, en una mujer completamente rota.

“He enterrado al padre y he enterrado al hijo, pero nunca los he abandonado y ellos tampoco me han abandonado a mí”, escribió la actriz en su diario. Tras el trágico suceso, la actriz intentó volver a ser feliz de la mano del productor de cine Laurent Pétin, su último novio, con quien se iría a vivir, y encontrar consuelo en el trabajo. Pero no fue suficiente. El 29 de mayo, la actriz apareció muerta en su cama. Tenía 43 años.