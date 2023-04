Pese a ser uno de los actores más reconocidos del mundo, Brad Pitt intenta mantener su vida personal en la más estricta intimidad, aunque no siempre es posible. También algunos de sus gestos altruistas o benéficos. El intérprete tiene su propia fundación ‘Make it right’ con la que colaboró, entre otras cosas, en la ayuda tras el huracán Katrina. Sin embargo, ahora se ha conocido que Pitt tuvo un gesto muy especial con una persona que no había trascendido hasta el momento.