Gérard Depardieu, acusado de violencia sexual por 13 mujeres: la intrahistoria del caso

Una de las figurantes, bajo el anonimato, cuenta que “sin aviso, Gérard Depardieu me metió la mano por debajo del vestido, sentí sus dedos intentando alcanzar mis calzones”. Este caso que se narra pertenece a la película ‘Big House’, rodada en Nueva York en 2014. Unas palabras que la auxiliar de vestuario, Isabel Butel, corrobora y añade que la reacción del resto de las personas le resultó extraña. “Era como: ‘Oh, es Gérard, es un poco provocador”.

La investigación lleva dos años en proceso y el medio asegura que se han puesto en contacto con 20 realizadores y productores de los que nueve no contestaron y los otros 11 aseguraron no haber sido informados de esos comportamientos o que no los recuerdan. Sí que Fabien Onteniente, realizador de películas como ‘Disco’, afirma que fue alertado de que el actor “era pesado con las chicas” y, en una ocasión, dos figurantes fueron a verle, por lo que tuvo que regañar a Departieu.