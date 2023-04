Susan Sarandon y su primera impresión al ver a Brad Pitt en 'Thelma & Louise': "Supe que era especial"

Susan Sarandon está pasando unos días en España porque anoche era la invitada de lujo del Festival Internacional de Cine de Barcelona-Sant Jordi donde recibió el galardón de Honor de esos premios Sant Jordi 2023. Una visita que ha permitido que la actriz profundice en cómo se sintió rodando aquella película junto a Geena Davis 'Thelma & Louise' y como no se olían el éxito que podía tener la película dirigida por Ridley Scott. “No pensamos en absoluto que estuviéramos trabajando en algo que iba a convertirse en un símbolo del cine feminista”, ha expresado.

En un encuentro con la prensa, tal y como destaca Fotogramas, la actriz señaló que simplemente que le enviasen “un guion en el que había dos personajes femeninos que no se odiaban de entrada, que era lo que pasaba en la mayoría de los guiones que me ofrecían, me hizo feliz”.