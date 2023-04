Muere el actor Ramiro Oliveros, viudo de Concha Márquez Piquer, a los 82 años de edad

De Márquez Piquer dijo siempre que era el amor de su vida. "40 años juntos me han servido para saber que no deseo nada más", se confesaba hace un par de años, tras el fallecimiento de la artista. De esa época queda para el recuerdo una surrealista anécdota. El móvil de Ramiro cayó desde su bolsillo al féretro de su mujer al darle un último abrazo. Y el actor no reparó en ello hasta más tarde, cuando no encontraba su teléfono.