Emma Suárez y su nueva película: "En los 80 fui asilvestrada"

Suárez habla con algo de nostalgia se aquellos días de la industria también: el ritual del celuloide, la exigencia en cada toma, los equipos de trabajo en el todo el mundo se conocía. "Hoy a veces llego a un primer día de filmación y no conozco a nadie del equipo técnico", asegura. Preguntada sobre temas tan sensibles como el acoso sexual tantas veces denunciadas por otras compañeras actrices, Suárez confiesa no haberlo sufrido en rodajes aunque aseguro que el acoso estaba en todas partes, no solo en el cine, y que ella no ha sido una excepción. "El acoso está impregnado en toda nuestra sociedad. Pertenezco a una generación aún educada en cierto machismo, y ante comportamientos machistas me bloqueo. Siento cierta confusión cuando lo sufro. Por suerte las nuevas generaciones ya no lo admiten", señala.