La intrahistoria de las peleas que tuvieron Charlize Theron y Tom Hardy en 'Mad Max': "Estaba muy asustada"

El rodaje de 'Mad Max: Fury Road' fue casi tan caótico y salvaje como la propia película debido a la tensión entre sus dos estrellas

"Llegó a un punto en el que estaba un poco fuera de control y no me sentía segura", recuerda la actriz en un libro sobre los entresijos de la filmación

"En retrospectiva, la presión sobre ambos era abrumadora a veces. Lo que ella necesitaba era un socio mejor", admitía Hardy

'Mad Max: Fury Road' es una de las películas de acción más vibrantes y populares del siglo XXI, todo un éxito de crítica y taquilla que incluso ganó seis Oscar en la edición de 2016. Sin embargo, su rodaje fue casi tan caótico y salvaje como la propia cinta, entre otras cosas por la tensión irrespirable que se generó en sus dos principales estrellas, Charlize Theron y Tom Hardy, que a punto estuvieron de llegar a las manos. El libro 'Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of 'Mad Max: Fury Road'', de Kyle Buchanan, abunda en los insultos y amenazas que se lanzaban ambos intérpretes a partir de los testimonios del equipo que participó en aquella filmación.

En el libro la australiana habla abiertamente de cómo se sentía trabajando junto a Hardy: “Estaba en modo de supervivencia, de verdad estaba muy asustada”. "La animadversión entre Hardy y Theron pareció comenzar ya desde la pre-producción", según el ayudante de dirección PJ Voeten, hasta que "de repente un día todos se estaban gritando frente a nosotros."

El momento de la ruptura total

El momento de ruptura entre ambos ocurrió el día en el que Tom Hardy llegó tres horas tarde al set de rodaje a pesar de que la actriz había llegado temprano para la filmación. Mark Goellnicht, operador de cámara de la película, lo cuenta así: "Recuerdo vívidamente el día. La llamada en el set era a las ocho. Charlize llegó justo a las ocho en punto, se sentó en el War Rig (el camión cisterna), sabiendo que Tom no iba a ser puntual a pesar de que le insistieron para que llegara a tiempo. Tom no se presentó."

Charlize permaneció sentada con el maquillaje y el traje de Imperator Furiosa durante horas, hasta que Tom apareció caminando tranquilamente por el desierto. Entonces ella saltó del camión y empezó a gritar: 'Multad a este maldito idiota con 100.000 dólares por cada minuto que ha insultado a este equipo. ¡Eres un irrespetuoso!'. Tom la oyó, se dio la vuelta y se encaró con ella: '¿Qué me has dicho?'. "Fue un encontronazo bastante agresivo, hasta el punto de que ella se sintió amenazada y tras finalizar la pelea pidió protección", relata Goellnicht.

Desde ese momento, Charlize cuenta que “llegó a un punto en el que estaba un poco fuera de control” y “no me sentía segura”. El equipo de Warner le asignó a la veterana productora Denise Di Novi la tarea de viajar a Namibia para intentar mediar entre las dos estrellas, lo que provocó otras tensiones en el set puesto que Doug Mitchell, productor, no permitía la presencia de Denise en el rodaje para proteger la visión artística del director George Miller. "Denise estaba en la oficina de producción y hablábamos, pero en el set me sentía sola y desnuda", recuerda la actriz.

"Deberíamos haber sido mejores"

El rodaje fue avanzando y, en su parte final, parece que las cosas se suavizaron un poco. La propia Theron cuenta en el libro de Buchanan que "éramos como dos padres en el asiento delantero del auto. Estábamos peleando o alabándonos (no sé cuál es peor) y todos tenían que lidiar con eso. Fue horrible, no debimos hacer eso; deberíamos haber sido mejores. Puedo reconocerlo. Debido a mi propio miedo, estábamos levantando muros para protegernos en lugar de decirnos: 'Joder, esto te da miedo y también me da miedo a mí. Seamos amables el uno con el otro'.