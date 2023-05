No hablamos solo de que el legendario jugador de baloncesto no aparezca en la cinta más allá de las imágenes de archivo, sino de que al actor que lo interpreta solo se le ve de refilón en contados momentos, ya sea de espaldas o únicamente sus manos. Una decisión creativa muy consciente de parte de Affleck que ha explicado en una entrevista recogida por 'El Mundo'.

El cineasta reconoce que el propio Jordan no tuvo nada que ver con su elección de apenas mostrarle en pantalla. "Michael es un monstruo sagrado y la razón por la que representa y encarna la grandeza y la excelencia en lo que hace se debe a que es enigmático y a la vez instantáneamente reconocible en su porte y su actitud. (...) La única forma segura de arruinar la película y hacer que los espectadores piensen que todo es un engaño habría sido apuntar la cámara a cualquier otra persona que no sea Michael Jordan y decir: "¡Oye! ¡Aquí está Michael Jordan!". Los espectadores reconocerían que se trata de un Michael Jordan falso".

"Ella fue la que lo entendió todo y lo puso en marcha". Yo no quería meterme en tantos líos. Ella me hizo pelear. Yo me habría conformado con cerrar el trato a cambio de un Mercedes rojo", le contó Jordan a Affleck, en referencia a que él no tenía ningún interés en reunirse con Nike y habría aceptado sin más la propuesta de Adidas. De no ser por su madre no habría obtenido un porcentaje de los ingresos por la venta de cada zapatilla Air Jordan, una concesión inaudita en aquellos tiempos.