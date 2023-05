Pero, al mismo tiempo, Depp apunta a que ya no siente dicha cancelación o boicot actualmente. “¿Me siento boicoteado ahora? No, en absoluto. Pero no me siento boicoteado por Hollywood porque no pienso en ello. No pienso en Hollywood. Yo tampoco necesito mucho más Hollywood”, ha declarado. El estadounidense ha declarado que esta es una época “muy extraña y divertida, en la que a todo el mundo le encantaría ser él mismo, pero no puede porque debe alinearse con la persona que tiene delante”.