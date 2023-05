Tito Valverde lleva mal actuar "de abuelo", pero lo asume: "Hay que hacerse amigo del espejo"

Pero, reconoce que hay que asumir el paso del tiempo y "hacerse amigo del espejo" porque "ya no somos los mismos de antes" , asegura con mirada nostálgica. Tito confiesa que ya no puede hacer actividades como jugar al fútbol o hacer footing: "Ya no corro y salto como antes", dice.

A pesar de su apertura de miras, Tito no simpatiza tanto con un elemento totalmente inserto en la sociedad actual: las redes sociales. El abulense afirma que su experiencia no ha sido positiva porque no gestiona bien las críticas y prefiere no llevarse "berrinches".