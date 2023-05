Los más de 20 años de idilio entre Scorsese y DiCaprio: "Somos de generaciones diferentes, pero hablamos el mismo lenguaje"

Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio empezaron su relación laboral y de amistad en 2002, cuando trabajaron juntos en ‘Gangs of New York’

Desde entonces, director y actor ya han trabajado juntos en seis películas sin esconder la admiración mutua que se tienen

De alguna manera fue gracias a Robert De Niro que ambos trabajaron juntos, ya que recomendó al director que le echase el ojo a un joven que empezaba a destacar

El Festival de Cannes 2023 se ha vuelto a vestir de gala para la presentación de ‘Killers of the Flower Moom’, adaptación del libro de David Grann, una película de Martin Scorsese que, a sus 80 años, trae uno de los largos más esperados del año, donde reúne a dos de los actores que han marcado su carrera: Robert De Niro y Leonardo DiCaprio. Ambos le han dado grandes alegrías, pero desde luego su idilio con DiCaprio en los últimos años ha sido parte de la historia del cine. Un romance cinematográfico que empezó hace ya más de 20 años en ‘Gangs of New York’.

Ahora se unen en una nueva película de, atento, tres horas y media de duración, que trata la desaparición de la Nación Osage, una tierra que por la abundancia de petróleo fue la más rica del mundo, a donde llegaron hombres blancos para trabajar y casarse con las mujeres de la zona y que fueron matando poco a poco a los nativos para quedarse con sus tierras. Una historia del pasado que, por desgracia, director y actores sostienen que sigue estando muy presente.

Fue precisamente Leonardo DiCaprio quien llevó la idea de adaptar la novela a Scorsese para convencerle de que la dirigiera y que Robert De Niro también debía estar. Una adaptación que parece que ha convencido ante la impresionante ovación que recibieron tras la proyección de la película. "He crecido viendo el compromiso artístico entre Marty y De Niro, que lo han llevado a su máximo nivel. La perseverancia y el arrojo de Marty por llevar la verdad a historias sin importar cuál sea es inigualable", decía el actor, a lo que el director respondía que a su edad "¿qué más puedo hacer que arriesgarme?".

Seis películas juntos

Este es solo un paso más en la relación de amistad de Scorsese y DiCaprio que muchos ven como una entre maestro y alumno. “Ha influido todo lo que he hecho como actor, pero también en toda nuestra industria”, declara el actor sobre el director. Además, añade que la relación que tienen “no solo me ha cambiado a mí, sino a que ha influido a una generación de actores con la que he crecido. Marty y su pasión, su deseo por contar la verdad en sus historias, por muy feas y sucias o raras o incómodas que sean, es lo que le ha convertido en un maestro y en uno de los grandes directores, que no tiene paragón”.

Los piropos no los deja ahí y el protagonista de ‘Titanic’ es contundente: “Es un director único en nuestro tiempo y sigue haciendo películas increíbles que cuentan historias importantes, como esta”, donde además de los dos actores de renombre, también está la actriz nativa americana Lily Gladstone, la que mayor ovación por parte del público ha recibido. "Lo que hace increíblemente bien Marty es construir papeles lo más siniestros y retorcidos posibles y darles una condición humana", ha dicho sobre este nuevo papel.

Con esta son ya seis las películas en las que Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio trabajan juntos tras 'El lobo de Wall Street' o 'Shutter Island'. “He crecido enormemente como actor solo por estar en esos momentos con él, esos en los que te da la directriz correcta”, comentaba el actor hace casi una década.

Robert De Niro lo facilitó todo

No obstante, la relación siempre ha sido un poco de tres, ya que fue el propio Robert De Niro el que le habló al director por primera vez sobre el actor. “Me dijo: ‘Acabo de ver ‘La vida de este chico’ con este muchacho… Leo DiCaprio. Es muy bueno. Deberías trabajar con él algún día’. Rara vez dice eso, siempre es muy amable, pero muy pocas veces me ha dicho que debo trabajar con alguien”, recordaba hace tiempo Scorsese.