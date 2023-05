Costner intentaba ayudarle y presentarle a gente importante del negocio , pero Blake, que como le dijo el actor al presentador Graham Norton "era un chico de los sesenta, y cuando te has criado así es muy fácil descalificar a la gente de Hollywood y sentir que tu eres auténtico y ellos no", se portaba siempre de manera arrogante y maleducada . Así, Blake fue desperdiciando cada una de las oportunidades que Costner le ofrecía hasta que un día cruzó la línea y, amargado, se puso a despotricar de algunos de los nuevos amigos de Costner.

El actor recuerda que, ya cansado de sus constantes desplantes, empujó al guionista (que llevaba tres meses en su sofá) contra una pared y le dijo "No te soporto más, has colmado mi paciencia, esta gente de la que hablas es mi amiga, ¿no te has puesto a pensar que a lo mejor los guiones que presentas no son tan buenos? Si no te gusta este negocio, deja de escribir". Blake se marchó, pero meses después volvió a pedirle ayuda y le contó que tenía un nuevo guión. Costner le permitió quedarse en su casa otra vez, pero pasó de leer su manuscrito. Una historia de indios y vaqueros que le leía por las noches a la hija de Costner para ayudarla a dormir.