La dolorosa relación de Drew Barrymore con su madre: "Creó un monstruo"

La actriz ha vuelto a hablar de la complicada infancia que vivió por la adicción al alcohol y las drogas que su madre permitió

Barrymore ha tenido que defenderse después de que tergiversasen sus palabras y afirmasen que deseaba la muerte de su madre

Drew Barrymore, sobre su dura infancia de adicciones: "Drogas y alcohol sí, pero no me dejaban comer azúcar"

Drew Barrymore nunca ha escondido su pasado y su complicada infancia. Especialmente en lo que tiene que ver con la relación con su madre, que nunca ha sido sencilla. La actriz comenzó su carrera como estrella infantil y, como tal, sufrió adicciones desde temprana edad con el alcohol y las drogas. Su madre ejerció como su manager, pero no tomó medidas, pese a que a los 12 años era consumidora habitual de cocaína, hasta que a los 13 intentó suicidarse e ingresó en un centro de salud mental.

Siendo una niña, Drew Barrymore visitó más la discoteca Studio 54, donde bebía alcohol y consumía drogas sin ningún impedimento, que la escuela. Hace unos días la actriz hablaba para la revista New York sobre la relación con su madre, reconociendo que aquella etapa fue tormentosa para ambas.

Una relación tormentosa

Pese a ello, en la actualidad mantiene una relación cordial con su madre, no es estrecha ni cercana, pero se comunican con cierta frecuencia. Incluso a su padre, que abandonó su casa antes de que naciera, le pagó el tratamiento para enfrentar el cáncer que padecía hasta que falleció tras una vida marcada por las drogas y el alcohol. “Las decisiones que tomó mi madre estaban basadas en sucesos que ocurrieron en casa y que desde luego no fueron fáciles para ella. Creó un monstruo y no sabía controlarlo”, explicaba a la publicación.

“Mi madre no me dejaba comer azúcar. Studio 54, la hierba y el alcohol les parecía bien, pero no me dejaban ni tocar el azúcar. Todos los demás hábitos podía hacerlos a la vista de todos, pero el azúcar era algo que solo podía hacer en el armario”, señalo hace unos meses en su podcast sobre como, siendo una niña, no podía coger ni un kilo por si los directores de casting la rechazaban.

Barrymore también quiso reflexionar sobre cómo percibe la figura de su madre. “Me dan envidia muchas de mis amigas que cuando sus madres fallecieron, por fin fueron capaces de poner en su sitio todo lo que les pasó y se comprendieron mejor a ellas misma. Yo no tengo ese lujo y no puedo esperar a tenerlo”, contaba la actriz.

Polémica por 'desear' la muerte de su madre

Estas últimas declaraciones han desatado la polémica en los últimos días. Si bien la intérprete de ‘Los ángeles de Charlie’ ha hablado sobre su madre y su relación a lo largo de estos años, varios medios de comunicación han resumido sus palabras en que “Drew Barrymore quiere que su madre muera”.

Ante dichos titulares, la misma actriz ha lanzado un comunicado a través de sus redes sociales en el que habla de la tergiversación que se ha hecho de sus palabras. “No retorzáis mis palabras. No he dicho eso y jamás lo diría. ¿Cómo se atreven a poner esas palabras en mi boca? He sido vulnerable y he tratado de comprender una relación muy difícil y dolorosa, mientas admitía que resulta difícil hacerlo cuando esa persona sigue viva”, exponía.