Arnold Schwarzenegger y su gran fracaso: "No quise ver a nadie en una semana"

Pensar en Arnold Schwarzenegger es hacerlo en uno de los actores de mayor éxito de la historia del cine. Reconocido por todas las generaciones, su presencia en cualquier película o serie es un éxito prácticamente asegurado . Sin embargo, toda carrera, por muy impecable que sea, tiene algún que otro tropezón , y el que fue gobernador de California ha tenido alguno que otro, no se iba a librar. Pero hubo uno en concreto que le marcó y le llevó a aislarse unos días para procesarlo.

Fue en 1993. Hace ya 30 años desde que llegó a los cines ‘El último gran héroe’, una película de acción que protagonizaba el actor bajo la dirección de John McTiernan y que estaba destinada a ser uno de los taquillazos del año. La recaudación no fue mal, pero no terminó siendo el bombazo que se esperaba y la peor parte acabó siendo por parte de la crítica, que no encontró en la película ningún atractivo.