John Goodman, tras perder 90 kilos: "Quiero vivir mejor"

Fue un proceso complicado, ya que comparó su relación con la comida con la que había tenido con el alcohol. “Intentaba llenar un agujero que no podía llenarse . En lugar de llenarlo con alcohol, cocaína o comida, se trata de darse cuenta de que ese agujero está ahí y no va a poder llenarse, vas a tener que vivir con ello”, contó Goodman.

Antes de cambiar de hábitos hacía dietas con las que bajaba peso, pero luego llegaba el temido efecto rebote. “Ahora me lo tomo con más calma y hago ejercicio. Estoy en una edad en la que no me puedo permitir estar todo el día sentado”, afirmaba, por lo que empezó con entrenamientos personalizados en los que tenía que alcanzar un mínimo de pasos diarios o hacer un determinado tiempo de bicicleta estática. “Quiero vivir mejor. Estoy sudando, pero no me vuelvo loco”, reconocía hace más de una década al iniciar el proceso de cambio.