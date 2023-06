La actriz ha recopilado a través del Instituto Geena Davis sobre Género en los Medios los datos que demuestran la desigualdad en la industria

Solo el 28% de los personajes con diálogo en las películas más taquilleras entre 1990 y 2005 eran mujeres

Incluso en escenas de multitudes el número de personajes masculinos supera por mucho a los femeninos

En pleno siglo XXI las actrices todavía tienen que reclamar sus derechos frente a los hombres. A ellas se les pide juventud, belleza, perfección y estar dispuestas a todo, y a cambio tienen que lidiar con la desigualdad salarial, la cosificación y la falta de papeles femeninos interesantes. Todo ello a pesar de la irrupción hace unos años del movimiento #MeToo. El sexismo en Hollywood sigue existiendo y una de las actrices más reconocidas de las últimas décadas, Geena Davis, tiene las cifras que lo demuestran.

En su autobiografía, 'Dying of Politeness (Morir de cortesía)', Geena Davis, de 67 años, comparte cómo desde muy pequeña tuvo que cuestionarse las desigualdades de género. Como muchas otras niñas, se vio obligada a absorber una serie de valores que se resumen en 'Aplazar. Seguir la corriente para llevarse bien. Todo está bien'. Aunque la actriz ganadora del Oscar hace mucho tiempo que abandonó esa docilidad. De hecho, el próximo año se cumplirán dos décadas de la creación del Instituto Geena Davis sobre Género en los Medios.

Un mundo completamente desequilibrado

Cuando su hija era apenas una bebé, Davis no pudo evitar advertir que los personajes masculinos superaban ampliamente a los femeninos en los programas de televisión y películas infantiles. “Sabía que todo está completamente desequilibrado en el mundo”, afirmó hace poco. "Pero estábamos hablando del reino de la fantasía; ¿por qué no debería ser 50/50?", añadía.

Pero no se trataba solo de los números. Era también la forma en que se representaba a las mujeres, sus aspiraciones y la manera en que se sexualizaba a las niñas y las jóvenes. Mucho antes de que se interiorizaran los términos “diversidad, equidad e inclusión', Davis empezó a sacar el tema de la desigualdad de género cada vez que tenía una reunión de la industria. “Todos decían: ‘No, no, no, solía ser así, pero ya se arregló’”, contaba, pero ella empezó a preguntarse qué pasaría si tuviera los datos para demostrar que tenía razón.

La disparidad de género, en datos

Por eso, al frente de su instituto, se dedicó a recopilar datos concretos sobre la disparidad de género en películas y programas de televisión, así como en otros ámbitos como raza, etnicidad, LGBTQIA+, discapacidad y edad. 'The New York Times' informa de que los hallazgos revelan cifras impactantes, como el hecho de que solo el 28% de los personajes con diálogo en las películas más taquilleras entre 1990 y 2005 eran mujeres.

Incluso en escenas de multitudes —escenas de multitudes animadas incluidas— el número de personajes masculinos supera por mucho a los femeninos. Más datos: en las 56 películas más taquilleras de 2018, las mujeres retratadas en posiciones de liderazgo tenían cuatro veces más probabilidades que los hombres de aparecer desnudas. Los cuerpos del 15 por ciento de ellas fueron filmados en cámara lenta.

Educación y concienciación

“Cuando comenzó a recopilar los datos, fue algo increíble”, afirmó Hillary Hallett, profesora de Estudios estadounidenses en la Universidad de Columbia y autora de 'Go West, Young Women! The Rise of Early Hollywood'. “Esto ya no es una percepción vaga. Ya no ibas a poder asegurar que solo se trataba de una diatriba feminista. Ya podías decir: ‘Mira estas cifras’”.