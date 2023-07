Cuando tras la muerte de Johnny Hallyday, el gran icono del rock francés, se desató una feroz batalla por su herencia entre la viuda y sus hijos, el actor Alain Delon , gran amigo del cantante, se juró que no dejaría que algo así pasara en su familia. A sus 87 años y después de superar dos ictus , en 2018, el eterno galán va haciéndose a la idea de que un día faltará y por ello está empezando a dejar todos los cabos atados. Su plan es subastar todo su patrimonio y así evitar conflictos entre sus familiares más cercanos, según informa 'La Razón'.

El objetivo del mito del cine francés es dejar todos sus asuntos en orden y con la liquidez suficiente para que los repartos sean sencillos y equitativos. "Lo estoy preparando y quedará resuelto antes de mi muerte , guste o no. Si no lo hiciera, sería terrible, estallaría una guerra entre hermanos y es algo muy triste que jamás quiero que ocurra", explicaba en 2018 en una entrevista a 'Paris Match'.

Al intérprete de 'El samurái' le cuesta resignarse al bastón, a los achaques de la edad y a la pérdida progresiva de los seres queridos, como su gran amigo y rival, Jean Paul Belmondo, o su exesposa Nathalie. El año pasado se publicó que Delon quería recurrir a la eutanasia cuando se acercara a la muerte. Lo cierto es que se malinterpretaron las palabras de su hijo Anthony, al que confió que en caso de caer en coma no le gustaría vivir atado a una máquina, pero el actor nunca ha pedido la eutanasia. Su gran deseo insatisfecho, y que no ya no parece probable que vaya a cumplir, es haber rodado una última película a las órdenes de una mujer.