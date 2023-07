El resultado es muy natural, pero la actriz tuvo que pelear para que la palabra se mantuviera en la versión final. "Me costó... Desde Los Ángeles decían 'es que "mierda" es muy fuerte' y tal, pero yo me puse un poco así [firme] y decía '¡Es que es "mierda", no pasa nada! Eso es inherente a uno, es la idiosincrasia de una cultura, y cuando uno, por mucho que hable otro idioma, se enfada, sale su propio idioma, su lengua materna. ¿Cómo iba a decir 'shit'? ¡No! ¡'Mierda'! Y ya está", explica en 'Fotogramas'.