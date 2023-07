Los actores de Hollywood ya están en huelga y no podrán rodar, ni hacer promos, ni acudir a festivales o galas de premios, ni dar entrevistas sobre sus proyectos

El reparto de 'Oppenheimer' dejó solo a Christopher Nolan en la premiere al conocer la convocatoria de huelga

Los actores se unen en una huelga a los guionistas que paraliza por completo la industria y proyectos que estaban rodándose o en desarrollo

Ya no solo son los guionistas. Hollywood ha quedado totalmente paralizado. Los 160.000 actores que pertenecen al sindicato de actores, SAG-AFTRA, se unen a la huelga al no haber llegado a un acuerdo en la negociación de su convenio colectivo con los estudios de cine y televisión. Un sindicato del que forma parte Meryl Streep o Ben Affleck, entre otras estrellas, pero también miles y miles de actores desconocidos que no siempre cuentan con la suerte de tener trabajo en su agenda. ¿Cómo va afectar el paro total de la gran industria audiovisual del mundo?

Los actores se plantan

Los primeros efectos se hicieron notar ayer mismo. El casting de ‘Oppenheimer’, la nueva película de Christopher Nolan, como Cillian Murphy, Matt Damon o Emily Blunt, abandonaba la premiere de la película tras la confirmación del sindicato de que iniciaban la huelga. Lo cierto es que los intérpretes no podrán hacer prácticamente nada, ni promocionar sus proyectos, por mucho que los estudios y plataformas los estrenen, dar entrevistas hablando de su trabajo, ir a festivales, como los que llegan a partir de septiembre, ni acudir a gala de premios, como los Emmy que acaba de anunciar sus nominados, ni ensayar, ni rodar, ni hacer castings.

Se trata de la primera gran huelga de actores desde 1980 y la primera que coincide en conjunto entre intérpretes y guionistas en 63 años, paralizando la industria al completo. Los directores llegaron hace unas semanas a un acuerdo con los estudios, pero de nada sirve ahora sin guionistas que escriban historias y actores que les den vida.

El problema de la Inteligencia Artificial

Eran muchos los puntos que el sindicato de actores quería mejorar, entre ellos los ingresos residuales por la venta de derechos de los proyectos al considerarlos demasiado bajos en una era en la que reina el streaming. Sin embargo, uno de los puntos que más polémica ha suscitado es la Inteligencia Artificial. La oferta de los estudios sobre ello no era otra que ofrecerles una jornada de trabajo remunerado para escanearles digitalmente y, así, poder hacer un uso infinito de su imagen por la que no recibirían ninguna compensación. Es decir, podrían utilizar la imagen de Meryl Streep hasta la saciedad sin tener que pagar un céntimo por ello.

La actriz conocida por su papel en ‘La niñera’ y presidenta del sindicato Fran Drescher se mostraba molesta por no haber alcanzado un acuerdo. “Es un momento histórico, es el momento de la verdad. Si no nos ponemos exigentes, estaremos en peligro de ser reemplazados por las máquinas”, señalaba Drescher con un gran enfado.

Proyectos en peligro

La huelga conjunta entre actores y guionistas, con estos últimos la estrategia de las plataformas era que se desgastasen hasta que “pierdan sus casas”, parece ir para largo. Si con uno de los gremios series y películas ya habían ido retrasándose, ahora se suma la posible cancelación de muchos proyectos.

Por el momento, la segunda temporada de ‘Los anillos del poder’ ha finalizado su rodaje in extremis, mientras que ‘La casa del dragón’ podrá seguir rodando debido a que la mayoría de sus actores son británicos, perteneciendo al sindicato de este país. No obstante, proyectos como ‘Gladiator 2’ o ‘Deadpool 3’, en pleno rodaje, han tenido que parar su filmación hasta nueva orden. Poco a poco, plataformas y cines irán viéndose afectados. Sin rodajes no hay industria y, sin ella, no hay estrenos con los que llenar carteleras y abarrotar de títulos el streaming.