Cameron cree que el futuro de 'Terminator' ya está aquí con la IA: "Os lo dije en 1984 y no me hicisteis ni caso"

En 1984 el director J ames Cameron planteaba en la película de culto 'Terminator' , protagonizada por Arnold Schwarzenegger, un futuro apocalíptico en el que una red de inteligencia artificial (IA) conocida como Skynet adquiría conciencia de sí misma y se rebelaba contra la humanidad controlando el armamento y provocando un holocausto nuclear . Aquello, que en su momento parecía pura ciencia ficción , ahora no parece tan descabellado , a medida que la IA se convierte en una parte cada vez más integral de nuestras vidas.

“Os lo advertí en 1984, chicos, y nadie me hizo caso”, ha dicho Cameron a CTV News, preocupado por los riesgos que los avances de la IA podría representar para la humanidad. El director de 'Titanic' y 'Avatar' cree que el holocausto que provoca Skynet es posible en la realidad si se dan ciertas circunstancias y no se establecen salvaguardas éticas: “Creo que la militarización de la IA es el mayor peligro. Creo que entraremos en el equivalente a una carrera armamentista nuclear con IA, y si no la construimos, los otros muchachos seguramente la construirán, y luego el problema se intensificará".