El hombre que inventó el miedo: el legado de William Friedkin, muerto a los 87 años

Su más reciente película, 'The Caine Mutiny Court-Martial', que será estrenada ya póstumamente en el 80º Festival de Cine de Venecia , es una nueva versión de una novela de 1952, que ya ha sido llevada al cine varias veces (uno de ellas con Humphrey Bogart en 1954 y otra treinta años después, dirigida por Charlton Heston) y que se centra en la historia de un motín en el buque USS Cane durante la Segunda Guerra Mundial. Friedkin había trasladado la acción a la Guerra del Golfo.

Y no es que 'El exorcista' no cumpla su 'función' como película de terror al uso. Da miedo. De hecho da mucho miedo. Pero no solo por las imágenes perversas de una niña en estado de cuidado y bienestar poseída por un demonio horrible, vil y lascivo que la deforma (y nos deforma a todos con ella), sino por la representación perfecta del personaje de la madre, una actriz famosa, rica, temperamental al límite de lo violento, que personifica las esferas más 'exitosas' de la sociedad occidental; y por otro lado la del cura Karras, un personaje atormentado por la culpa y la pérdida de fe, a quien acecha la pobreza y a quien el diablo le da, paradójicamente, la posibilidad de redimirse.