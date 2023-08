El Parque Nacional Otishi, situado en plena cordillera peruana del Vilcabamba es el sitio en el que ha tenido lugar el hallazgo, un área poco explorada situada en el conocido como el Valle de la Cocaína . Se trata de un reptil de color marrón amarillento pálido, cuya piel presenta abundancia de manchas negras, el vientre negro y el iris de color cobre y con una raya vertical. Esta especie puede llegar a medir cuarenta centímetros cuando está totalmente desarrollada, pero no resulta peligrosa para los seres humanos : el ejemplar identificado no es venenoso ni agresivo, y se alimenta de pequeños vertebrados como lagartijas y ranas.

Y el actor ha reaccionado ante la noticia del nombramiento de la Tachymenoides harrisonfordi. El bueno de Indy se lo ha tomado con humor: "Estos científicos siguen poniendo mi nombre a bichos, pero siempre a los que aterrorizan a los niños. No lo entiendo. Paso mi tiempo libre haciendo punto de cruz. Canto nanas a mis plantas de albahaca para que no teman la noche", ironizaba, como recoge The Hollywood Reporter.