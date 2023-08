Lars Von Trier anuncia que busca novia: "Tengo Parkinson, TOC y alcoholismo controlado, pero me quedan algunas buenas películas por filmar"

Lars Von Trier busca novia. Así lo ha anunciado el cineasta danés en un post de Instagram en el que se ha 'vendido' con honestidad brutal: "Tengo Parkinson, Trastorno Obsesivo Compulsivo y un alcoholismo controlado . En resumen, con un poco de suerte aún me quedan algunas buenas películas dentro". Además, ha asegurado que actualmente se encuentra buscando una "novia / musa" (de hecho así comienza su post: con una anuncio escrito con letra temblorosa en lo que parece ser un guiño al Parkinson que padece). "En un buen día y con la persona adecuada, puedo ser un compañero entrañable" ha asegurado, para terminar dejando un correo de contacto para las interesadas .

Es difícil ser nombrado 'persona non grata' en Cannes y seguir gozando de un enorme prestigio como cineasta. Pero Lars Von Trier nunca ha rehuido una buena polémica y tampoco iba a rehuir esa. Corría el año 2011, estaba presentando 'Melancolía', una verdadera obra maestra, y al danés no se le ocurrió mejor idea que 'bromear' -después dijo que era broma, pero en principio no lo pareció- con el tema menos popular de la historia de la humanidad: Hitler.