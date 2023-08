Según escribió François Truffaut, con quien compartió confidencias, 'La ventana indiscreta' le sirvió a Hitchcock para llevar a escena sus propias obsesiones como voyeur y "situar en una película su particular mirilla con sus más íntimas fijaciones, aunque a algunos les pudieran parecer incómodas".

Después de esta obra maestra, ¿quién no se inquieta al ver unos pájaros en una hilera de cables? La secuencia del ataque de los pájaros exigió cinco días de rodaje, hasta que un picotazo en el borde del ojo acabó con la paciencia de su protagonista, Tippi Hedren, con quien mantuvo una relación profesional muy tormentosa. "Hasta aquí hemos llegado", protestó. La queja no le libró de que le cosiera un par de cuervos vivos al vestido.

El ataque de los pájaros se hizo arrojando pescado en un acantilado para conseguir que los pájaros se arremolinasen y se lanzasen desde arriba. El trabajo siguiente requirió una pulcritud exasperante. Fotograma a fotograma, se eliminó todo lo que no eran pájaros para, finalmente, superponer todas las capas. El resultado fue impecable, irrepetible e inimitable, al menos en cuanto a la dosis de misterio y suspense. A la salida de su estreno londinense, en el Odean de Leicester Square, al genial Hictchcock se le ocurrió asustar a los espectadores -sugestionados después de ver la cinta- con sonidos grabados de pájaros que salían de los arbustos.

Hay que decir que Hitchcock rompió en el rodaje de esta película su principio de no trabajar con niños ni con animales. En el grupo añadía a Charles Laughton . Usó 3.200 aves amaestradas y supervisadas por un equipo de profesionales y otras mecánicas manejadas por cables. El plano final es una composición de 32 tomas diferentes sobre una maqueta pintada. Trabajó aplicando el llamado efecto Schüfftan , consistente en crear la ilusión de que los actores interactuaban con escenarios espectaculares y realistas a partir de una fotografía reflejada en un espejo o una pintura .

'Los pájaros' no solo inspiró un género de plagas y catástrofes naturales, también provocó en la población una especie de ornitofobia o temor a las aves con síntomas muy característicos: temblor en las manos, dilatación de pupilas y taquicardias. Hitchcock conseguía así su propósito de crear angustia e inquietud en los espectadores e instalar la sensación de caos. Lo asombroso es que desató el pánico sin que los espectadores viesen más allá del ruido del revoloteo, el zumbido de los aviones de guerra, el sonido de los picotazos sobre los cristales o frases tan escalofriantes como "me he puesto una camisa limpia porque la que llevaba olía a pájaros viejos".