Bradley Cooper, sobre sus adicciones: "Soy muy afortunado, llevo 19 años sobrio"

El actor ha aparecido en un episodio de ‘Running Wild with Bear Grlls: The Challenge’ de National Geographic y le ha explicado al presentador que ya lleva 19 años completamente alejado del alcohol. Cooper señalaba que ‘Resacón en Las Vegas’ fue “el momento más importante de mi carrera. Tenía 36 años y ya tenía experiencia, así que no me perdí en toda la fama”. “Tuviste algunos años locos”, le dijo el presentador.