Estreno de Ahsoka: Rosario Dawson y otras estrellas que se incorporaron a Star Wars en su madurez

Existe toda una leyenda en Hollywood acerca de que Sir Alec Guinness 'odiaba' la película por la que, mal que le pesara, iba a ser recordado por más personas en el mundo. Hay sustento para ello: actor veterano y de carácter, Guinness escribió en su diario que "se encogía por dentro cada vez que alguien le mencionaba la cinta" y declaró en alguna entrevista que una vez le había rogado a un niño (fan) que no perdiera el tiempo viendo ese tipo de cosas y que esperaba que cuando fuera mayor dejara de vivir "en un mundo de fantasía de banalidades infantiles de segunda mano ”. Auch.

Se entiende el recelo de Guinness en los albores de la franquicia, pero mucho tiempo ha pasado desde aquello y ahora son más bien las estrellas veteranas las que a veces han hecho lo imposible por estar en Star Wars. Samuel L. Jackson era tan fan de la saga que podía haber hecho de cualquier bicho , o de Storm Trooper. No fue necesario, ya que Lucas le propuso el papel de Mace Windu, el mítico miembro del Consejo Jedi, y hasta le dio un sable láser único en su género: de luz morada .

Otros actores consagrados, como el veterano Nick Nolte, accedió incluso a poner la voz de un personaje animado en 'The Mandalorian' y en la misma saga, el aclamado director alemán Werner Herzog hace un papel recurrente... a pesar de no haber visto ni una sola de las películas de Star Wars: "En realidad no veo películas -dice- solo unas dos o tres al año. Yo leo".