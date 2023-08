'En los límites de la realidad': cuarenta años del accidente que cambió las reglas de Hollywood

Nada salió como se esperaba. Durante el rodaje, Vic Morrow, un actor temperamental, que lidiaba con el alcoholismo y hacía tres años que no veía a su hija pequeña - que se convertiría en la actriz Jennifer Jason Leigh- murió decapitado por las hélices de un helicóptero . Los niños actores a los que debía salvar en la escena murieron también en el acto. Uno de ellos aplastado, el otro con medio cuerpo cercenado .

'En los límites de la realidad' ('Twilight Zone: The Movie') era un homenaje a la mítica serie de los 50-60 y tenía cuatro directores para otros tantos episodios , Landis (que venía de hacer 'Granujas a todo ritmo' y otras citas cómicas y haría posteriormente cosas como 'El príncipe de Zamunda'), Steven Spielberg (que también produjo la cinta), Joe Dante y George Miller. El episodio con Vic Morrow era el primero.

Landis, un director que ya tenía cierta fama de déspota y descuidado en los rodajes (por lo que el propio Spielberg, por entonces muy amigo suyo, le habría llamado la atención alguna vez) se habría saltado algunos normas mínimas de seguridad, como rodar con niños de madrugada. De hecho, a los menores Myca Dinh y Renee Shin-Yi Chen se les 'contrató' como extras para no tener problemas con el sindicato de actores y poder hacerles trabajar toda la noche. De hecho no hubo contrato legal sino pago en metálico. El helicóptero, un Bell UH-1 Iroquois de uso militar, maniobraba a solo siete metros del actor y los niños y era pilotado por un ex combatiente de Vietnam sin experiencia en películas que al parecer tuvo un ataque de pánico ante las explosiones del rodaje (cuyas llamaradas además afectaron al rotor del helicóptero).