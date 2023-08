Dios salve a la reina: el regreso de Meg Ryan a la comedia romántica

Pasar a la historia de la cultura popular por un orgasmo, aunque sea fingido, no es poca cosa. Pese a ello, Meg Ryan en los noventa encajaba con el gusto más o menos puritano de la masa de espectadores americanos de las llamadas 'rom com', o comedias románticas: blanca, rubia, de rostro angelical (con un toque, ejem, incluso infantil) y sobre todo un aire virginal. Vamos, que el orgasmo de 'Cuando Harry conoció a Sally' bien, bien porque era fake y en público . Es decir, no tenía un propósito carnal, sino edificante.

'Ojo, que What happens later' no solo es el retorno de Meg a la comedia romántica sino también a la dirección, ya que en la cinta no solo se pone detrás de las cámaras sino que también la produce y la coescribe. ¿De que va? Pues de dos ex amantes, Bill (un David Duchovny que también apunta al retorno después de sus papeles protagónicos en series como 'Expedientes X' o 'Californication') y Willa (Ryan), que quedan atrapados por la nieve en un aeropuerto regional durante la noche. Willa, es una mujer práctica pero con una dimensión mística especial, una pensadora mágica; y Bill, un tipo lleno de ansiedad que no para de vaticinar catástrofes a diestra y siniestra. Es eso y todas las concesiones del género: los personajes se sienten tan atraídos pero a la vez molestos el uno por el otro, bailan, beben y se montan en un carrito eléctrico mientras recorren el aeropuerto gritando "weeeeeee".