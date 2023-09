Woody Allen opina que se exagera en el caso Rubiales: "No la ha violado"

Woody Allen cree que la conducta de Rubiales es reprobable pero también que no es para tanto. Preguntado por periodistas de El Mundo en una rueda de prensa en Venecia, el cineasta neoyorkino no solo respondió sino que fue enfático en asegurar que el presidente suspendido por la FIFA no cometió un abuso sexual: "No se escondieron, ni la besó en un callejón oscuro. No la estaba violando, era sólo un beso y era una amiga. ¿Qué hay de malo en eso?", dijo.