Frankie Avalon, Las Ronettes, Phoenix: la insólita banda sonora (sin Elvis) de 'Priscilla', la nueva película de Sofia Coppola

Coppola ha contado esta semana al Hollywood Reporter que recibió la negativa la Elvis Presley Enterprises -encargada del legado comercial del de Memphis- con resignación: "No les gustan los proyectos que a los que no dan origen y protegen su marca" sostuvo.

La solución consistió en utilizar versiones y covers de rock clásico que no siempre se ajustan a la época. Un recurso, el anacronismo, ya usado por Coppola en cintas como 'María Antonieta' en la que suena música de Siouxsie and The Banshees y se ven unas Converse entre la ropa de la monarca. En este caso, Mars incluyó una versión de la canción Venus' de Frankie Avalon, que sonaba cuando Priscilla y Elvis se conocieron y que se convierte en el tema de Priscilla en la película o una versión de Ramones de 1980 de la canción de The Ronettes, "Baby, I Love You", de 1963.