Entre el Batman de leotardos y psicodelia light de Adam West y el Batman 'emo' de Robert Pattinson hay para todos los gustos. Pero también para todas edades . Pattinson es el más juvenil, seguido de Christian Bale en las cintas de Christopher Nolan. Ben Affleck es un Batman un poco más maduro y de vuelta de todo , pero es solo ahora con su aparición en 'The Flash' que el retornante Michael Keaton cierra el círculo al componer un batman otoñal.

No, no vamos a enfrascarnos nuevamente en la eterna discusión de quién es el mejor Batman. De hecho ni siquiera hemos mencionado aquí a Val Kilmer o George Clooney (quien no se cansa de pedir disculpas por 'casi liquidar' la franquicia), pero sí podemos asegurar que Michael Keaton es el que más se ajusta a la realidad de Batman: el héroe tiene ya 84 años y finalmente es interpretado por un actor que se le acerca en edad, con 72 años. Es decir, si el Batman que debutó en los cómics en 1939 viviera, se parecería más al Micahel Keaton actual que a cualquiera de los otros actores.