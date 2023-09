El patinete de la comedia de Nanni Moretti o por qué nos cuesta tanto el cambio

Nanni Moretti se ha pasado al patinete a los 70 y ha chocado con Netflix. En realidad lo ha hecho Giovanni, el director de cine al que interpreta en 'El sol de futuro', su última película. Pero en realidad lo ha hecho Moretti, porque Giovanni, como ocurría en 'Caro diario' su cinta más reconocida, es un trasunto del realizador. Lo ha dicho el mismo en una entrevista con Fotogramas: "No dicto mis guiones mientras nado en la piscina y no he pasado 40 años con la misma mujer. Respecto a todo lo demás que se muestra en la película, sí, Giovanni soy yo".